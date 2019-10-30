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Odun-kömür sezonu açıldı Kahramanmaraşlı mahrukatçı Cuma Koyun, odunun tonunun 550, kömürün bin 100 ...

İHA

Kahramanmaraş'ta odun ve kömür sezonun açılmasıyla birlikte fiyatların geçen yıla oranla aynı seviyelerde seyrettiği bildirildi.

Odun-kömür sezonu açıldı Kahramanmaraşlı mahrukatçı Cuma Koyun, odunun tonunun 550, kömürün bin 100 lira olduğunu söyledi Koyun, odun ve kömür sezonun açılmasıyla birlikte fiyatların geçen yıla oranla aynı seviyelerde seyrettiği belirtildi

Kahramanmaraş’ta odun ve kömür sezonun açılmasıyla birlikte fiyatların geçen yıla oranla aynı seviyelerde seyrettiği bildirildi.
Kahramanmaraş’ta 45 yıldır mahrukatçılık yapan Cuma Koyun, odun ve kömür satışlarının geçen yıla oranla hemen hemen aynı olduğunu söyledi. Genellikle kış mevsiminde ısınma için kullanılan odun kategorisinde meşenin fiyatında artış yaşandığını söyleyen Koyun, kömür fiyatlarının da dolar kuruna bağlı olarak geçen yıla oranla aynı olduğunu söyledi.
Özellikle odunun uzun yıllar sonucu yetiştiği ve bu nedenle fiyatların normal olduğunu söyleyen Koyun, “Fiyatlar geçen yıla oranla normal. Bu yıl odunun tonu 550 ile 600 lira arasında değişiyor. Kömür fiyatları da aynı yerinde sayıyor zaten doları takip ettiği için, bin 100 ve ya bin 200 lira arasında değişiyor. Sadece odunda meşe fiyatları hafif farklı, geçen yıl meşe odunu 550 ve ya 600 lira iken bu yıl 650 ve ya 750 civarında değişiyor. Talepler bu yıl daha fazla, geçtiğimiz yıllarda ihtiyaç sahiplerine odun kömür dağıtımı yapılıyordu ancak bu yıl sadece odun dağıtımı yapıldığı için talepler biraz daha fazla şuan. Odun fiyatlarının az olması doğalgazın olmasına da bağlı eğer doğalgaz olmasa zaten odun bulmak bir hayli zor olurdu. Çünkü odun 50 yılda 100 yılda yetişen bir ürün” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:26
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