Koruma altındaki vaşak tüfekle öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi bulunduğu için koruma altında olan vaşak, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, Nurhak'ın Ağcaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, kırsalda öldürülmüş bir vaşak buldu. İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş şube Müdürlüğü ekipleri, vaşağın av tüfeği ile vurulduğunu belirledi. 3-4 gün önce öldürüldüğü tahmin edilen vaşak araziye gömülürken, hayvanı öldüren kişiyi tespit edip, yakalamak için çalışma başlatıldı.



KAHRAMANMARAŞ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:21

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.