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Kar maskeli hırsızlara suçüstü İş yeri kapısını açmaya çalışan şahıslar, devriye atan polis ekibi ...

İHA

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekipleri gece yarısı hırsızlık yapan kar maskeli şahısları suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde polis ekipleri gece yarısı hırsızlık yapan kar maskeli şahısları suçüstü yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Efsus Turan Mahallesi, Atlaskent Caddesi üzerindeki bir marketin kapısını zorlayan kar maskeli 4 hırsız, devriye atan polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık suçlarından suç kaydı olan şüpheliler İlker D. (20), Ercan Ş. (22), Sinan P. (21) ve Mücahit Ç. (20) emniyete götürüldü.
Şüpheliler sorgularında suçlarını itiraf etti. Operasyonu genişleten Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede daha önce gerçekleştirilen başka bir hırsızlık olayını da aydınlattı. Daha önceki hırsızlık olayını gerçekleştiği bilgisine ulaşılan Gökhan Ş. de (30) yakalandı. Aynı anda şüphelilere ait çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yapan polis, Elbistan ilçesinde Gökhan Ş.'nin adresinde yaptığı aramada 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 17 mermi ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Şahıslarla bağlantılı bir adreste de 182 paket çalıntı sigara ele geçirildi. Şüphelilerden Ercan Ş.'nin kesinleşmiş hapis cezası da olduğu ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ

07 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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