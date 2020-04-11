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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş'ın cadde ve sokakları boş kaldı (2)

DHA

Kahramanmaraş'ın cadde ve sokakları boş kaldı (2)

<br>YAŞLI KADININ EKMEĞİNİ POLİS ALDI<br>Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Kahramanmaraş'taki fırınlarda uzun kuyruklar oluştu. Polis, sırada bekleyen vatandaşları sosyal mesafeye uymaları, ekmeği aldıktan sonra da eve dönmeleri konusunda uyardı. Bu sırada bir binanın 3'üncü katında yaşayan yaşlı kadın, dışarı çıkamadığını belirterek, aşağıdaki polislerden yardım istedi. Hemen fırına giden polis memuru, bir süre sırada bekledikten sonra ekmeği alarak yaşlı kadının aşağıya sarkıttığı sepete bıraktı. Ekmeğini alan yaşlı kadın ise polise teşekkür etti.<br>VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKMAYA YASAĞI KARARINDAN MEMNUN<br>Öte yandan fırında sıra bekleyen vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı uygulamasından memnun olduklarını söyledi. Ekmek almak için sokağa çıkanlardan Adil Korkmaz, yasak kararının hafta sonu alınmasının çok iyi olduğunu belirterek, "Çünkü millet bu güzel havada dışarı çıkardı. Onu önlemek için de çok yerinde bir karar oldu bence. Şu an ben de ekmek almak için sokağa çıktım ama bakanlık genelgesinde ekmek ve ilaç almanın serbest olduğunu söyledi" dedi.<br>Koronavirüs nedeniyle fabrika kapanınca eşi ve çocuklarıyla evden dışarı çıkmadığını belirten Serkan Topal, sadece ekmek almak için dışarı çıktığını söyledi. Sokağa çıkma yasağı kararının duyurulmasının ardından insanların marketlere akın ettiğini belirten Topal, "Aniden oldu, 2 gün öncesinden söylenseydi herkes tedbirini alırdı. Bu zamana kadar iyi gidiyordu ve ben de zaten 15 gündür evden çıkmıyordum, akşam yine çıkmadım ama maalesef çıkan bilinçsiz vatandaşlarımız var" diye konuştu.<br>Fırında sıra bekleyenlerden Veli Saçma da sokağa çıkma yasağı kararının çok doğru olduğunu belirterek "Geç kalınmış bir karar. Karar iyi oldu, inşallah sonuçları da güzel olur. Pazar akşamı göreceğiz sonuçları" dedi.<br>ÇARŞI DEZENFEKTE EDİLİYOR<br>Sık sık çarşıda kaldırımları yıkayıp solüsyonla dezenfekte eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boşalan kaldırımlarda dezenfekte çalışmalarına başladı. Aynı anda çarşının 4-5 noktasında görev yapan ekipler, önce deterjanla kaldırımları yıkıyor, ardından da özel solüsyonla dezenfekte ediyor. Yetkililer, 2 gün içerisinde çarşıyı tamamen dezenfekte etmeyi hedeflediklerini söyledi.<br>BOŞ SOKAK VE CADDELER KGSY KAMERALARINI DA YANSIDI<br>Öte yandan Kahramanmaraş'ın boş cadde ve sokaklar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kıbrıs Meydanı, Azerbaycan Bulvarı, Atatürk Meydanı gibi normal günlerde çok kalabalık olan yerler de şimdi hiç kimse yok.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-11 13:34:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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