Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Ali K. (37) idaresindeki 46 AAR 969 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken yaya olan Seyyid Tolay'a (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil taklalar atarak uçuruma yuvarlandı.

Yaya ile birlikte araçta bulunan sürücü Ali K., Mekselina B. (26), Doğasu A. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kazada otomobilin çarptığı yaya Seyyid Tolay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.