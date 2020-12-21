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Elbistan’ın türküleri yeniden hayat buldu 9 türkünün yer aldığı albüm, ilçenin türkü hazinesini bir araya getirdi

İHA

Elbistan’ın türküleri yeniden hayat buldu 9 türkünün yer aldığı albüm, ilçenin türkü hazinesini bir araya getirdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıllarca dilden dile söylense de unutulmaya yüz tutan türküler, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nin (HEM) usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından yeniden seslendirilerek albüm haline getirildi.
Elbistan’da birkaç kuşağın hafızasında iz bırakan, hayatının önemli anlarına eşlik eden, dinlerken kendisinden bir şeyler bulduğu türküler, Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) tarafından TRT arşivinden alınarak yeniden seslendirildi. Elbistan’ın kültür ve sanat tarihine ışık tutacak projede, 9 türkü HEM’in usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından seslendirildi.
Elbistan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan, türkülerin, canlı tarih öznesi olduğuna dikkati çekti.
Elbistan’ı anlatan eşsiz bir nağme çeşitliliği olduğunu hatırlatan Doğan, “Binlerce yıllık tarihimizde, doğumdan ölüme kadar milletimizin yüreğindeki dostu, sevinci, sızısı, sevdiği, feryadı ve şikayeti olan türkülerimizin yeri vazgeçilmezdir. Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi Elbistan’ımızda da insanımızın mayasında türkü söylemek ve türküleri sevmek vardır. Birkaç neslin dilinden düşürmediği, türkülerimizin yeniden hayat bulması ve geleceğimize güzel bir miras bırakmak adına Türkiye’de ilk defa böyle bir proje hazırladık. TRT Türk Halk Müziği arşivinde yer alan 9 eseri bir araya getirip albüm hazırlıklarına başladık. 'Anam beni haslarından hasladı', 'Evleri Fadimeli', 'Gayabaşı Dirgenlik', 'Çamdan Sakız Akıyor', 'Biner Atın İyisine', 'Kara Tavuk Cücüğü', 'Bir Turna Uçurdum', 'Havada Kar Sesi Var' ve 'Deli Gönül' adlı türkülerimiz, merkezimizde açtığımız Türk Halk Müziği kursundaki kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz tarafından yeniden seslendirildi. Çok önemsediğimiz bu çalışmada, albümümüz piyasaya çıktı” şeklinde konuştu.
Bu albümle Elbistan halkının türkülerle olan yoldaşlığını pekiştirmek istediklerini anlatan HEM Müdürü Faruk Doğan, “Bu türküler, bizi anlatıyor. Her nağmesinde Elbistan’dan yani bizden bir parça barındırıyor. Geçmişten günümüze olduğu gibi geleceğimizin de türkü yoldaşlığını pekiştirecek bir çalışmaya imza attığımız için mutluyuz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Kliplerini çektiğimiz türkülerimiz var. Hemşerilerimizin albüme olan ilgisi bizlerin azmini daha da arttırdı. Çok sayıda Elbistanlı, albümü alabilmek için bizlere ulaştı. Yeni projemiz için çalışmalarımıza da başladık. Bu albüm, bir ekip çalışmasının ürünü oldu. Kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz, tüm yürekleri ile bu çalışmayı sahiplendi. Elbistan Türküleri albümü bu açıdan da çok önemli. Her biri derin hikayeler barındıran türkülerimizin seslendirilmesinden müziğinin hazırlanmasına kadar büyük emek harcandı. Elbistan Türküleri projesinde bizlere destek olan Kaymakamımız Özkan Demir’e, emek harcayan kursiyerlerimize, usta öğreticilerimize, yapım ve repertuar çalışmasında yer alan herkese teşekkürü borç biliriz” dedi.
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, Elbistan Türküleri albümünü kendisine hediye eden Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Faruk Doğan nezdinde verilen emeğin önemine değindi.
Elbistan’ın kültür birikiminin büyüklüğünün sanatın birçok dalında görüldüğü belirten Kaymakam Demir, türkülerin de bu mirasın değerli bir parçası olduğunun altını çizdi. Demir, “Türkülerimiz, bu topraklarda yoğrulan insanımızın yaşamına ait öğelerin saza ve söze dönüşmüş halidir. Elbistan’ımızda da bu canlı tarihin en güzel örneklerine rastlamak mümkündür. Halk Eğitimi Merkezi’miz bu amaçla bir albüm hazırladı. Belki birçok kişinin unuttuğu bu türküleri, bir değer ve miras olarak görerek güzel bir çalışmaya imza attılar. Bu eserlerin unutulmaması gerekiyor. Ortaya çıkarılan bu albüm, bu açıdan da çok değerli. Elbistan halkının da bu çalışmaya sahip çıkacağına inanıyorum. Emeklerine sağlık. Bu projede yer alanları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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