Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan bir kişi yakalandı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş'ta boş bir okul binasında hırsızlık yapan kişi yakalandı.



Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, devriye gezen polis, iki kişinin boş bir okulda hırsızlık amaçlı bulunduğunu görünce şahısları kovalamaya başladı. Fark edildiğini anlayan şahıslardan biri kaçarken, saklandığı inşaatta yakalandı. Yakalanan E.E., çalınan malzemelerle birlikte gözaltına alındı.

Polis kaçan diğer şüpheliyle ilgili çalışmasını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.