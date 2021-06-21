Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
Kaza, ElbistanMalatya karayolunun Sevdilli Mahallesi’ne bağlı Han mezrası yakınlarında meydana geldi. Elbistan’dan Malatya istikametine seyir halindeki Erkan D'nin kullandığı 27 AEN 802 plakalı beton mikseri, direksiyon hakimiyetini kaybolması sonucu yoldan çıktı. Şarampole devrilen kamyonun, beton haznesi yerinden çıkarak tarlaya savruldu. Kazada, yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.