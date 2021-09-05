Yeşilgöz havzası yeni çehresine kavuştu Büyükşehir Belediyesince yenilenen mesire alanı piknikçilerin gözdeleri arasına girdi

Kahramanmaraş’ta suyu ve doğası ile dikkat çeken ‘Yeşilgöz’ havzası yeni düzenlenen çehresi ile hafta sonu vatandaşların uğrak mekanı haline geldi.

Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde yer alan 33 bin metrekareye sahip Yeşilgöz Mesire Alanı, ortasındaki büyük bir su kaynağı ile dikkat çekiyor. Doğal güzelliğe sahip alanda gerçekleştirilen çevre düzenleme çalışmalarıyla, mesire alanı, yeni yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı ve kent mobilyalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bölgenin dokusuna uygun taş duvar çalışması yapıldı. Otopark, büfe, mangal ve oyun alanları ile dikkat çeken bölge, hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yenilenen çehresiyle ilgi çeken Yeşilgöz’de turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor. Hayranlık uyandıran Yeşilgöz´ün suyu 20 metre derinlikteki bir obruktan çıkıp Tekir Deresi ile birleşiyor. Soğuk suyunun yeşil, turkuaz ve mavi renklerini alması güneş ışınlarının suya düşüş açısından ve obruğun derinliği ile çevresindeki ağaçlardan kaynaklanıyor.

Murat Polat isimli vatandaş, “Güzel bir piknik alanı, çardaklar yapıldı, bungalov evler de yapılacak. Çok güzel bir yer herkesi bekleriz” dedi.

Haydar Kalagenger ise “Güzel bir doğa harikası var pandemiden de kurtulursak daha güzel olacak” dedi.

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