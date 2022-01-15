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Kahramanmaraş 300 kamera ile izleniyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ödül alan hizmeti Trafik Yönetim Merkezi, altyapısını her geçen gün güçlendiriyor

İHA

Kahramanmaraş 300 kamera ile izleniyor Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ödül alan hizmeti Trafik Yönetim Merkezi, altyapısını her geçen gün güçlendiriyor

Kahramanmaraş’ta 300 kamera ve 13 noktadaki ekranla sürücülerin yolculukları güvenli ve hızlı hale getiriliyor. Sistem, 4 noktada daha aktif hale getirilirken, sürücüler Yedikuyular Kayak Merkezi’nin trafik durumunu da VMS ekranlarından görebiliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ödül alan hizmeti Trafik Yönetim Merkezi, altyapısını her geçen gün güçlendiriyor. Merkezin kullandığı akıllı sistemler arasında bulunan VMS (Video Mesaj Sistemi) ve kameraların sayıları artırıldı. Son çalışmayla birlikte kent genelindeki 106 noktada kamera sayısı 300’ü bulurken, yoldaki bilgilendirici VMS ekranlarının sayısı ise 13’e çıkarıldı. Dereli Kavşağı, Sütçü İmam, Tavşantepe ve Ayranpınar başta olmak üzere dört farklı konumda daha aktif hale getirilen sistem, sürücülere gittikleri istikametlere yönelik trafik durumlarını anlık olarak sağlayacak. Ayrıca deforme olan asfaltlar, ıslak zemin, hız kontrolü gibi uyarıların da yer aldığı sistemler sayesinde sürücüler güvenli ve hızlı yolculuk sağlamış olacak.
Kent genelinde sayısı artırılan VMS ekranlarında artık Yedikuyular Kayak Merkezi’nin ulaşım süreleri de yer alıyor. Tesise ulaşım sağlayan arterlerin yoğunluk durumu, hava şartları ve olumsuzlukların takip edilebildiği sistem kar tutkunlarının da ulaşımlarını kolaylaştıracak. Trafik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü’nden gerçekleştirilen uygulamalara ilişkin yapılan açıklamada, “Hızlı ulaşım ve güvenli trafik için 7/24 hizmetinizdeyiz” ifadelerine yer verildi.

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