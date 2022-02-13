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Yarım asırlık çiftin mutluluk sırrı: sevgi ve saygı Kahramanmaraş'ta 55 yıldır evli olan Zeynep-Hacı Sarı çifti, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor

İHA

Yarım asırlık çiftin mutluluk sırrı: sevgi ve saygı Kahramanmaraş'ta 55 yıldır evli olan Zeynep-Hacı Sarı çifti, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 55 yıldır evli olan ZeynepHacı Sarı çifti, mutluluklarıyla genç çiftlere örnek oluyor.
Türkoğlu'na bağlı Yeşilyöre Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Hacı Sarı (90) ve Zeynep Sarı (83) çifti, 55 yıldır aynı sevgi ve saygı içerisinde evliliklerini sürdürüyor. Mutlulukları ile çevrelerine örnek olan 9 çocuk sahibi Sarı çifti, uzun evliğinin sırrının sevgi ve saygıyla mümkün olduğunu söyledi. Yalan söylemeyip dürüstlüğün öncelikleri olduğunu belirten Hacı Sarı, “55 yıldır birbirimizi üzmemeye özen gösterdik. Biz yokluğu da gördük. Her şeye şükür ettik. Çalıştık çabaladık ve çocuklarımız için elimizden geleni yaptık. Şimdi eşimle birlikte sevgi ve saygı içerisinde evliliğimizi sürdürüyoruz" dedi.
Zeynep Sarı ise, "Biz yokluğu da gördük, bolluğu da. İyi günde kötü günde diyerek sabrettik her şeye. Şimdilerde herkes küçücük anlaşmazlıkta hemen boşanıyor. Birbirlerine karşı ne sevgileri kalıyor ne de saygıları. Mutluluğun sırrı birbirini sevmek, anlayışlı olmak, hürmetli olmaktan ve yalan konuşmamaktan geçiyor” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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