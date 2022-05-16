Kırsal mahalle okullarındaki öğrencilerle oyuncaklarını paylaştılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğrencilerdeki paylaşma ve yardımlaşma ile empati kurma duygularının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde toplanan oyuncaklar, kırsal mahalle okullarındaki çocuklara ulaştırıldı.

Elbistan Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri Melisa Genç, Emine Genç, Şule Karabacak ve Nisa Dal; öğretmenleri Perran Elmalı rehberliğinde ‘Farkında mısın?’ projesini uygulamak için harekete geçti. Kırsal mahalle okullarındaki öğrencilere "Hayata empati ile bakıyorum" sloganıyla unutulmaz bir gün yaşatmak isteyen öğrenciler, stajyerlik yaptıkları 15 Temmuz Anaokulu ve TOKİ Jandarma Er Levent Kuşoğlu okulundaki anasınıfı öğrencilerinin kendi oyuncaklarını köy okullarındaki arkadaşlarıyla paylaşmaları için kolları sıvadı. Anaokulu çocuklarının evlerindeki fazla veya kullanmadıkları oyuncaklar, toplandı. Oyuncaklar, için rengarenk ve süslemeli paketler hazırlandı. Sevimli kostümler giyen lise öğrencileri, oyuncakları Çatova İlkokulu, Akören İlkokulu ve Selçuklu Tepebaşı İlkokulu öğrencileri ile buluşturdu. Lise öğrencileri, oyuncak dağıtımını eğlenceli oyunlarla renklendirerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Bölüm öğretmeni Perran Elmalı, projeyle ilgili olarak, çocukların küçük yaşlarda empati ve paylaşma duygularını geliştirerek kişiliklerinin her yönüyle gelişmelerine yardım etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Elmalı, “Birlikte bir şeyleri paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri yaşatmamız gerekiyor. Çocuklara da bu değerleri ne kadar erken yaşta kazandırırsak o kadar başarılı oluruz. Bu anlamda güzel bir proje oldu. Destek veren katkı sunan öğrencilerime, öğretmenlerimize ve oyuncaklarını paylaşan çocuklara teşekkür ediyorum” dedi.

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