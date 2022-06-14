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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elbistan ve Ekinözü’nde sağanak yağış hayatı felç etti

İHA

Elbistan ve Ekinözü’nde sağanak yağış hayatı felç etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı felç etti.
Hafta başından itibaren beklenen sağanak yağış, öğleden sonra iki kenti de adeta esir aldı. Elbistan’da, yaklaşık 1 saat boyunca aralıksız yağan yağmur, yolları göle çevirdi. Şar Dağı’nın eteğindeki Kızılcaoba Mahallesi’nde yağmurun etkisiyle dağdan caddelere ulaşan çamurlu sular, sürücülere zor anlar yaşattı. Kışla Caddesi’nin büyük bölümü çamura bulanırken; mazgalların tıkanması ile taşan sular, cadde üzerindeki birkaç eve doldu. Evlerini su basan vatandaşlara itfaiye ekipleri yardıma koştu. İtfaiye ekipleri, Kışla Caddesi’nde bir apartmanın giriş katını basan suyu tahliye etmek için büyük uğraş verdi. Aynı cadde üzerinde birçok işyerinde de tıkanan kanalizasyon hatları nedeniyle benzer sorunlar yaşandı. Göle dönen bir depodaki beyaz eşyalar da su içinde kaldı.
Sağanak yağışın etkilediği yerlerden biri de sanayi sitesi oldu. Sanayi sitesindeki birçok işyeri sahibi ve çalışanlar, caddede biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı. Çalışanlar, yoldaki suyun işyerlerine girmemesi için mücadele verdi. İlçe merkezindeki bir caminin minaresine ise yıldırım düştü. Olayda minarede herhangi bir zarar meydana gelmedi.
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda ise Şar Dağı’ndan gelen sular, ulaşımı aksattı. Derin su birikintisine giren araçlar, elektrik aksamlarına su kaçınca yolda kaldı. Sürücülere de paçaları sıvayıp araçlarını iterek yol kenarına almak kaldı. Çalışmayan araçlar, çekici ile sanayinin yolunu tuttu.
Sağanak yağış, çevre ilçelerde de etkili oldu. Ekinözü ilçesine bağlı Türkmenler ve Yeniköy Mahalleleri’nde derelerin taşması sonucu, tarım arazileri ve yollar zarar gördü.
İlçeye bağlı Türkmenler Mahallesi’nden geçen Karadere taştı. Önüne kattığı her şeyi sürükleyen azgın sular, yaklaşık 6 metre yükselerek köprünün üstünden aştı. Sel anını görüntüleyen vatandaşlar, derenin suyunun en son 40 yıl önce bu kadar yükseldiğini belirtiler.

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