"Ürettiğimiz bıçaklarımızı Kahramanmaraş'a ve Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırıyoruz. İsteyen müşterilerimiz gelip buradan alıyor. İsteyenlere de kargo ile gönderiyoruz. Yıllık üretimimiz 55-60 bin adet civarında. Biz ürettiğimiz bıçakların kalitesini en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kullanacak olan müşterimizin almış olduğu ürünleri en iyi şekilde kullanmasını istiyoruz. Bıçakları kullananların memnun kalması için gereken her türlü özeni gösteriyoruz."