Çanakkale'ye bağlı Köklü ve Alanlı Mahallesi sınırlarında yer alan Balk Dağı'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 yıl önce nesli tükenmekte olan porsuk ağacı tespit edildi.

AA'nın haberine göre ekiplerin yaptığı incelemede, çapı 5 metre 40 santim, boyu da 56 metre uzunluğundaki ağacın, 2 bin 800 yıllık olduğu belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ağacın korumaya alınma çalışmalarının başladığı, konuya ilişkin üniversitelerin ilgili bölümlerinden destek alınacağı belirtildi.

Tescil çalışmasının tamamlanmasının ardından ağacın periyodik bakımının Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılacağı aktarıldı.

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