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        Haberler Gündem Güncel Kahramanmaraş'ta 5 bin kök salep fidesi dikildi | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta 5 bin kök salep fidesi toprakla buluşturuldu

        Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazlarından salep üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türkoğlu ilçesinde 5 bin kök salep fidesi dikildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:22
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        Kahramanmaraş'ta 5 bin kök salep fidesi dikildi
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        Kahramanmaraş'ta dondurmanın olmazsa olmazlarından salep üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Türkoğlu ilçesinde 5 bin kök salep fidesi dikildi. Kentte dondurma üretimi yapan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kanbur, salep üreticiliği yapacak girişimcilere 10 yıl alım garantisi verdiklerini ve üreticileri her aşamada destekleyeceklerini belirtti.

        Salep bitkisinin ekonomiye kazandırılmasının önemine değinen Kanbur, şöyle konuştu:

        "Endemik bitki salebin üretiminin artırılması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bunu sosyal sorumluluk projesi olarak üstlendik ve 10 yıldır üniversite ve tarım müdürlüğü ile işbirliği halindeyiz. Maraş dondurmasının en önemli ham maddesinden bir tanesi saleptir. En kaliteli dondurma salep ile olur. Bunun için Kahramanmaraş genelinde bu üretimi artırmak zorundayız. Firmamızca keçi sütü ve salebe 10 yıl alım garantisi veriyoruz."

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        #Kahramanmaraş Haberleri
        #salep fidesi
        #Türkoğlu ilçesi
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