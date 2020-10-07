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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu! 1 kişi tutuklandı
AA

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu A.H, Y.S. ve M.D'nin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri bilgisini aldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelileri yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D. tutuklandı, A.H. ve Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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