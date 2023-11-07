Kahramanmaraş'ta nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü
Kahramanmaraş'ta nesli tükenmekte olan sarı benekli semender bulundu
Kahramanmaraş'ta "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
SARI BENEKLİ
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dulkadiroğlu ilçesinde devriye faaliyeti sırasında korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan "sarı benekli semender" gördü.
TESLİM EDİLDİ
Muhafaza altına alınan semender, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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