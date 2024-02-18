Kahramanmaraş'ta peş peşe deprem! 18 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan yurdumuzda gün içerisinde pek çok artçı ve bağımsız deprem meydana geliyor. Yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Yayınlanan son verilere göre; Kahramanmaraş peş peşe depremler ile sallandı. İşte, 18 Şubat 2024 bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri ile "Az önce deprem mi oldu?" sorusunun yanıtları...
Yurt genelinde son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yantı arıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 18 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREM
Kahramanmaraş, 18 Şubat günü birçok deprem ile sallandı. Günün ilk dakikalarından itibaren farklı büyüklüklerde 9 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 2.2 olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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