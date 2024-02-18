Yurt genelinde son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu oldu, nerede?" sorusuna yantı arıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İşte, 18 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...