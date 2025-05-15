Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla salıverildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.