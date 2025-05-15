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        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 22:21 Güncelleme: 15.05.2025 - 22:21
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirdi.

        Olayla ilgili 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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