Kahramanmaraşlı genç kadavradan nakille diyalizden kurtuldu

Kahramanmaraş'ta yaşayan Halil Karasu'ya henüz 5 yaşındayken diyabet, 15 yaşına geldiğinde ise kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Aynı anda iki hastalıkla birden mücadele eden ve 15 yıldır haftada 3 gün diyaliz tedavisi gören Karasu'ya, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 28 yaşındaki gencin böbreği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla nakledildi.

"YENİDEN DOĞDUM"

Nakil sonrası diyaliz tedavisinden kurtulan Karasu, yaşadığı sevincin tarif edilemez duygu olduğunu söyledi.

Bağışlanan bir böbreğin uyum testi için hastaneye getirildiğini anlatan Karasu, gece 03.00'te gelen telefonla hayatının değiştiğini belirterek, şunları kaydetti: "15 yıldan beri diyalize giriyorum. Kadavradan böbrek çıktığı haberi gelince çok mutlu oldum, adeta yeniden doğdum. Zamanla daha mutlu olacağım. Zaten 15 yıldır bekliyordum. Artık diyalizden kurtuldum en azından. Diyaliz en zor şeymiş. Organlarını bağışlayanlara binlerce teşekkür ederim."

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BABADAN ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Baba Burhan Karasu da organ bağışı konusunda tüm vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi.

Oğlunu 4-5 yaşlarındayken çok su tüketme şikayetiyle özel muayenehaneye götürdüğünü, ardından gittikleri lokantada fenalaşarak komaya girdiğini ve sevk edildiği Adana'da diyabet teşhisi konulduğunu anlatan Karasu, o gündür hastanelerde tedavi gördüklerini söyledi.