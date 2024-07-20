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        Haberler Gündem Kahramanmaraş’ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Öne çıkan haberler

        Kahramanmaraş’ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde feci kaza! Ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilin içinde bulunan 1 kişi can verdi 1 kişi ise yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 22:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 22:31
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        Otomobil ikiye bölündü!
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sunucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

        Muhammet Ümit Y. idaresindeki otomobil, Mehmet Akif Mahallesi Doğu Çevre yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki çınar ağacına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

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        Kazada sürücü Muhammet Ümit Y. ile otomobildeki Teslime Nur Y. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Teslime Nur Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Muhammet Ümit Y'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Dulkadiroğlu
        #haberler
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