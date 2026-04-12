Kahramanmaraş’ta komşusunun boğazına bıçak dayayıp bileziğini çalan adam tutuklandı
Kahramanmaraş'ta evde yalnız olan Elife Akkök, komşusu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganın Akkök'ü darp edip, kolundaki bileziği gasp ederek kaçtığı, daha sonra bileziği kuyumcuda bozdurduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kahramanmaraş’ta Ahmet Gözükara (42), evine gittiği komşusu Elife Akkök’ün (85) boğazına bıçağı dayayıp kolundaki bileziği gasp etti. Olay sırasında kendisine direnen Akkök’ü 2 elinden yaralayan Gözükara tutuklanırken, Elife Akkök şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
EVDE YALNIZKEN KAPISI ÇALDI
DHA'daki habere göre olay; önceki gün Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. Elife Akkök, evde yalnız olduğu sırada kapı çaldı. Akkök, kapıdaki kişinin komşusu Ahmet Gözükara olduğunu gördü. Gözükara'nın annesinin kendisine paket gönderdiğini söylemesi üzerine Elife Akkök kapıyı açtı.
BOĞAZINA BIÇAK DAYADI
Eve hızla giren Gözükara, Elife Akkök'ü mutfağa sürükledi. Gözükara daha sonra Elife Akkök’ün boğazına bıçağı dayayıp altınlarını istedi.
İKİ ELİ YARALANDI
Bu sırada yaşanan boğuşmada Elife Akkök’ün iki eli de çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
KOLUNDAKİ BİLEZİĞİ ÇALDI
Gözükara, yaşlı kadının kolundaki bileziği gasp ederek kaçtı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Akkök’ün dışarı çıkıp komşularından yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Ambulansla hastaneye götürülen Elife Akkök’ün ellerine dikiş atılıp taburcu edilirken, polis de Ahmet Gözükara’yı yakalamak için çalışma başlattı.
KUYUMCUYA GİDİP BOZDURDU
Polisin her yerde aradığı Gözükara, Türkoğlu ilçesine giderek 37 gram ağırlığındaki bileziği kuyumcuda bozdurdu. Polis yaptığı çalışmada Adana’ya gideceği bilgisine ulaşan Ahmet Gözükara’yı yakalayıp gözaltına aldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sorgusunda suçunu itiraf ederek kullandığı maddenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Gözükara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİLEZİĞİ TESLİM EDİLDİ
Polis, kuyumcudan bileziği alarak Elife Akkök’e teslim etti.
"AZ KALSIN BU BİLEZİKLER İÇİN ÖLÜYORDUM"
Yaşadıklarını anlatan Elife Akkök, Ahmet Gözükara’nın gasp ettiği bileziği kefen parası olarak biriktirdiğini ve o bilezikten dolayı az kalsın canından olacağını söyledi. Akkök, “Kapıyı açınca benim üstüme çöktü, yıktı beni. Ağzımı kapattı. ‘Beni öldürme’ dedim. Bıçağı boğazıma dayayınca bıçaktan korktum, ne yapacağımı şaşırdım. Bıçağı tutup çekince bıçak elime oturdu. Ellerimden akan kanı görünce bileziğimi alıp kaçtı. Daha sonra kalkıp dışarı çıkıp ‘Komşular beni öldürüyorlar. Boğazladılar beni’ dedim. Bunu cezaevinden çıkarmasınlar, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Bileziği ‘kefen parası’ diyerek biriktirdim. Beni bu bilezik için öldürecekti” diye konuştu.