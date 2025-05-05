Kahreden ayrıntı! Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
Amasya'da, 28 yaşındaki Murat K., evde tartıştığı annesi 59 yaşındaki Saliha K.'yi bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten önce ihbar üzerine eve polis ekiplerinin gittiği, ancak Saliha K.'nin aile içi tartışma deyip oğlundan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
Amasya'da yürek sızlatan olay, cumartesi akşamı saat: 18.00 sıralarında Merzifün ilçesi Sofular Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi.
POLİS GİTTİĞİNDE EVİN KAPISI KİLİTLİYDİ
DHA'daki habere göre Saliha K.'nin (59) evinden gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polisi haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, dairenin kapısının kilitli olduğunu tespit etti.
POLİS, ANNEYİ KANLAR İÇİNDE BULDU
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açıldığında, ekipler vücuduna bıçak darbeleri alan Saliha K.'yi kanlar içinde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Saliha K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saliha K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
KATİL EVLADIN 27 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Saliha K.’nin evde olan oğlu Murat K. gözaltına alındı. Murat K.'nin 7'si uyuşturucu suçundan, toplam 27 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.
POLİSLERE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEMİŞ
Acı olayın ardından önemli bir detay da ortaya çıktı. Tartışma ihbarı üzerine eve polis ekiplerinin gittiği, Saliha K.’nin aile içi bir tartışma yaşandığını söylediği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.
POLİS EVDEN AYRILDIKTAN SONRA KATLETMİŞ
Polis ekiplerinin, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma seslerinin geldiği ve bunun üzerine adrese geri döndüğü bildirildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gözaltına alınan Murat K.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.