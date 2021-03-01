Eymen 6 aylıktı! Pusetten düştü! Kahreden haber!

DHA

Gaziantep'te, geçen hafta pazartesi günü, Onatkutlar Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Aynur Ekici, oğulları Eren Tunahan (8) ve 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almak için markete gitti.

BAŞINA ALDIĞI DARBEYLE YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre bu sırada Eymen bebek, pusette hareket edince düştü. Başına aldığı darbe ile yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Acil serviste yapılan müdahale sonrası yoğun bakım ünitesine alınan Eymen bebek, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MİNİK EYMEN AİLESİNE TESYLİM EDİLDİ

Ölümü ile ailesini yasa boğan Eymen bebeğin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.