Kahreden haber... Karı kocayı ayıran kaza!
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, yol kenarındaki evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 77 yaşındaki İsa Karakullukçu yaralandı, yanında bulunan eşi 72 yaşındaki Hacim Karakullukçu ise hayatını kaybetti. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı
Ordu'da kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Gülyalı ilçesi Tepealtı Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Karakullukçu'nun direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki evin duvarına çarptı.
EŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde, sürücünün yanındaki eşi Hacim Karakullukçu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.