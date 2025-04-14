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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahreden kaza... Karı koca can verdi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu B.Ö.'nün kullandığı otomobilde bulunan karı koca, 52 yaşındaki Gülümser Arıkan ve 55 yaşındaki Mustafa Arıkan hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 08:52 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:48
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        Kahreden kaza... Karı koca can verdi!
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        Uşak'ta yürek yakan kaza, Eşme-Ulubey kara yolunda yaşında. İ.K (66) yönetimindeki otomobil, İnay köyü yakınlarında karşı yönden gelen B.Ö (26) idaresindeki otomobille çarpıştı.

        OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

        AA'daki habere göre kazanın etkisiyle savrulan B.Ö.'nün kullandığı otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KADIN KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobildeki Gülümser Arıkan'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücülerle, M.Ö (28) ve Mustafa Arıkan (55) ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        KOCA DA HASTANEDE CAN VERDİ

        Kazada ölen Gülümser Arıkan'ın eşi Mustafa Arıkan, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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