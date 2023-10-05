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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da kahreden kaza! Cip ile otomobil çarpıştı; karı koca kurtarılamadı!

        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!

        Çorum'da, otomobil ile cipin çarpışması sonucu otomobilde bulunan M.D. ile eşi Ş.D. hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Diğer aracın sürücüsü T.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:57
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        Kahreden kaza! Karı koca kaza kurbanı!
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        Çorum'da, T.T. idaresindeki cip, Boğazkale-Sungurlu kara yolu Boğazkale girişinde M.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        DURAN KALPLERİ ÇALIŞTIRILDI

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.D'nin kardeşi M.D. ve eşi Ş.D. ağır yaralandı. M.D. ve Ş.D'nin duran kalpleri sağlık ekiplerince ambulanslarda yapılan müdahale ile çalıştırıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.D, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Eşi Ş.D. ise Boğazkale Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken yaşamını yitirdi.

        CİPİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Yaralanan otomobil sürücüsü M.D. ve eşi Y.D. ise Boğazkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer aracın sürücüsü T.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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