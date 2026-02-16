15 Şubat 2025'te hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı için vefatının yıl dönümünde Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde anlamlı bir anma programı düzenlendi.

Kahtalı Mıçe

Anma programına Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni iştirak etti.

REKLAM

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, merhum sanatçının hastalığı döneminde kaleme aldığı şiiri okuyarak salonda duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.

Başkan Hallaç konuşmasında, Kahtalı Mıçe'nin sadece bir sanatçı değil, bu toprakların sesi olduğunu belirtti. Başkan Hallaç konuşmasında; "Onun sesi bu toprakların sesiydi. Türkülerinde memleket vardı, hasret vardı, sevda vardı. Geride bıraktığı eserler ve gönüllerdeki yeri hiçbir zaman unutulmayacak. Bir kez daha merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını temenni ediyorum. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.