Kahtalı Mıçe şarkılarıyla anıldı
Merhum şarkıcı Kahtalı Mıçe, vefatının birinci yıl dönümünde Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile anıldı
15 Şubat 2025'te hayatını kaybeden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı için vefatının yıl dönümünde Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde anlamlı bir anma programı düzenlendi.Kahtalı Mıçe
Anma programına Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni iştirak etti.
Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, merhum sanatçının hastalığı döneminde kaleme aldığı şiiri okuyarak salonda duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu.
Başkan Hallaç konuşmasında, Kahtalı Mıçe'nin sadece bir sanatçı değil, bu toprakların sesi olduğunu belirtti. Başkan Hallaç konuşmasında; "Onun sesi bu toprakların sesiydi. Türkülerinde memleket vardı, hasret vardı, sevda vardı. Geride bıraktığı eserler ve gönüllerdeki yeri hiçbir zaman unutulmayacak. Bir kez daha merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını temenni ediyorum. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.
Anma programında ses sanatçıları Mahir Aslan, Ali Aslan, Halil Tanyıldız, Delal Metin, Mehmet Topal, Murat Kayış ve Hüseyin Delibalta tarafından seslendirilen eserler geceye ayrı bir anlam kattı.