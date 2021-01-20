Çemen özellikle kahvaltılarda çok sevilerek yenir. Ancak çok ekmek yedirdiği için dikkat etmek gerekir. Kilo sorunu olanlar için çok tüketilmemeli çünkü fazla iştah açıcı özelliğe sahiptir.
Çemen Malzemeleri:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 dilim ekmek içi ufalanmış ya da galeta unu
- 3 yemek kaşığı ceviz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Karabiber
- 3 diş ezilmiş sarımsak
- 1 çay kaşığı kimyon ve nane
- Az tuz
Çemen Hazırlanması:
Ceviz hariç diğer malzemeler karıştırılarak harmanlanır.
En son biraz iri dövülmüş ceviz eklenir ve karıştırılır.
Bir gece beklerse daha lezzetli olur.
Afiyet olsun.
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