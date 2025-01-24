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        Haberler Bilgi Alışveriş Kahve makinesi geliyor! BİM 29 Ocak 2025 aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimli?

        BİM 29 Ocak aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 29 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 24.01.2025 - 20:12
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        BİM'de bu hafta mutfak ürünleri öne çıkarken aynı zamanda; kahve makinesi, teknolojik ürünler, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 29 Ocak kataloğu ile fiyat listesi...

        2

        BİM AKTÜEL 29 OCAK KATALOĞU

        Benzinli Jeneratör: 10.990 TL

        Taşınabilir Güç İstasyonu: 19.975 TL

        3

        Tam Otomatik Kahve Makinesi: 11.950 TL

        Su Arıtma Cihazı: 5.499 TL

        4

        Çift Kapılı Buzdolabı: 10.990 TL

        Solo Ocak: 7.250 TL

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