BİM 29 Ocak aktüel kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ocak ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 29 Ocak BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyatları...
BİM'de bu hafta mutfak ürünleri öne çıkarken aynı zamanda; kahve makinesi, teknolojik ürünler, beyaz eşya, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM aktüel 29 Ocak kataloğu ile fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 29 OCAK KATALOĞU
Benzinli Jeneratör: 10.990 TL
Taşınabilir Güç İstasyonu: 19.975 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi: 11.950 TL
Su Arıtma Cihazı: 5.499 TL