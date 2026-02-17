Kahvehanedeki kanlı infazda yeni detaylar... 4 kişi tutuklandı!

Bursa'da İbrahim Çelik'in hayatını kaybettiği kahvehane çıkışı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

PEŞ PEŞE ATEŞ AÇILDI

DHA'daki habere göre olay; 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Çelik'e, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 2 arkadaş yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

10 BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırı güvenlik kamerasına yansırken; olay yerinde 10 boş kovan bulundu.

6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturma sürerken, yaralılardan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

DURUMU AĞIR

Zekeriya Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"İKİZ PLAKA" ARAÇLARLA GELMİŞLER

Diğer yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 280 saatlik kamera kaydını inceleyerek, şüphelilerin olay yerine 'ikiz plaka' olarak tabir edilen 3 farklı araçla geldiklerini tespit etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 33 suç kaydı bulunan B.Ö., 22 suç kaydı bulunan H.N., 9 suç kaydı bulunan M.D., 6 suç kaydı bulunan F.K. ile 1 suç kaydı bulunan E.K. isimli 5 şüpheli, Bursa ve İstanbul'da yakalandı.