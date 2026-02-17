Canlı
        Kahvehanedeki kanlı infazda yeni detaylar... 4 kişi tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Kahvehanedeki kanlı infazda yeni detaylar... 4 kişi tutuklandı!

        Bursa'da kahvehane çıkışında silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Çelik, 6 gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Saldırganların olay yerine "ikiz plaka" araçlarla geldikleri tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 11:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 11:56
        Kahvehanedeki kanlı infazda 4 tutuklama
        Bursa'da İbrahim Çelik'in hayatını kaybettiği kahvehane çıkışı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        PEŞ PEŞE ATEŞ AÇILDI

        DHA'daki habere göre olay; 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Çelik'e, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı.

        2 KİŞİ YARALANDI

        Yaralanan 2 arkadaş yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        10 BOŞ KOVAN BULUNDU

        Saldırı güvenlik kamerasına yansırken; olay yerinde 10 boş kovan bulundu.

        6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Soruşturma sürerken, yaralılardan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

        DURUMU AĞIR

        Zekeriya Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        "İKİZ PLAKA" ARAÇLARLA GELMİŞLER

        Diğer yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 280 saatlik kamera kaydını inceleyerek, şüphelilerin olay yerine 'ikiz plaka' olarak tabir edilen 3 farklı araçla geldiklerini tespit etti.

        5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 33 suç kaydı bulunan B.Ö., 22 suç kaydı bulunan H.N., 9 suç kaydı bulunan M.D., 6 suç kaydı bulunan F.K. ile 1 suç kaydı bulunan E.K. isimli 5 şüpheli, Bursa ve İstanbul'da yakalandı.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Seferihisar'da butik otelde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

        İZMİR'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında dumandan etkilenen Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten (50) ise hastanede tedaviye alındı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele geldikleri öğrenildi. (DHA)

        #Bursa
        #Son dakika haberler
