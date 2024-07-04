Kahve ile bu yiyecekleri tüketmek alacağınız vitamin ve mineralleri engelleyebilir
Dünyanın en popüler içeceklerinden biri olan kahve, enerji artırıcı özellikleriyle bilinir. Ancak kahve, tükettiğiniz diğer yiyeceklerle birleştiğinde kalsiyum, demir ve çinko gibi birçok mineralin emilimini engelleyebilir bu yüzden bazı yiyeceklerle kahve içmemek gerekebilir. Peki, bu yiyecekler hangileridir? İşte, kahvenin yanında tüketmemeniz gereken 6 gıda!
Kahve, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük rutininin vazgeçilmez bir parçası. Sabahları enerji toplamak, çalışma molalarında dinlenmek veya dostlarla keyifli sohbetler ederken kahve tüketimi oldukça yaygın. Ancak, kahve keyfinizi bozabilecek bazı yiyecekler var. Haberimizde kahve ile birlikte tüketildiğinde sindirim problemlerine neden olabilecek veya kahvenin lezzetini olumsuz etkileyebilecek bazı yiyecekleri derledik. İşte, kahvenin yanında tüketmemeniz gereken yiyecekler ve nedenleri...
1. SÜT
Süt; kemik sağlığı, kas fonksiyonu, kan pıhtılaşması ve hormon üretimi için gerekli olan kalsiyumun iyi bir kaynağıdır. Bir fincan yağsız süt, ortalama sağlıklı bir yetişkin için önerilen günlük değerin yüzde 23'ünü karşılar. Ancak Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre süt ve kahvenin birleştirilmesi, kalsiyum emilimini engelleyebiliyor.
Uluslararası Osteoporoz dergisinde 2023'te yayınlanan araştırmaya göre emilmeyen kalsiyum, idrar yoluyla atılır. Dolayısıyla idrardan yüksek düzeyde kalsiyum atılımı, böbrek taşı riskinin artması ve kemik sağlığı sorunlarıyla ilişkilendirilir. Yine de kahvesinde süt kullanmak isteyenlerin bu kalsiyum açığını sağlık sorunu yaşamamak için başka gıdalarla kapatması gerekebilir.
2. NARENCİYE MEYVELER
Narenciye meyveleri yerken kahve içmek, kahvenin doğal olarak asidik olması nedeniyle sindirim rahatsızlığına neden olabilir. Önleyici Beslenme ve Gıda Bilimi dergisinde 2021'de yayınlanan araştırmaya göre turunçgiller ve suları da oldukça asidiktir bu yüzden tüketildiğinde gastroözofageal reflü hastalığına sebep olabilir.
Yani kahveyle turunçgilleri birlikte tüketmek mide zarını tahriş ederek bu belirtileri daha da kötüleştirebilir. Ayrıca, narenciye meyvelerinin keskin, ekşi tadı, kahvenin tadını acı ve daha az keyifli hale getirerek değiştirebilir.
3. KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
BMJ Onkoloji dergilerinde 2019'da yayınlanan araştırmaya göre kızarmış yiyecekleri sık tüketmek, kalp damar hastalığı riskini artırıyor. Yani düzenli olarak kahve içenlerin kalp sağlığını korumak için kızarmış yiyecek tüketimini sınırlamaları gerekebilir.
4. KIRMIZI ET
Amerika Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre kahve içmek bağırsaktaki besin emilimini, özellikle demiri etkileyebilir. Bununla birlikte kırmızı et, demirin en iyi kaynaklarından biridir, yani bifteğinizle kahve içmek sağlığınız için gereken yararlarını azaltabilir.
Kahvenizle birlikte başka protein kaynaklarını tercih edebilirsiniz ve kırmızı eti, vücudunuzun içindeki demiri kolayca emebileceği bir zamana saklamanız daha iyi olabilir.
5. YÜKSEK SODYUMLU GIDALAR
Kahve, kan basıncını doğrudan etkileyen birçok biyolojik olarak aktif bileşen içerir. Bununla birlikte, aşırı kafein alımı hipertansiyonu (yüksek tansiyon) daha da kötüleştirebilir. Nutrients dergisinde 2019'da yayınlanan araştırmaya göre sodyum alımı, doğrudan kan basıncıyla ilişkilidir. Bu nedenle, yüksek sodyumlu yiyecekler yerken kahve tüketmemek daha iyi olabilir.
6. KAHVALTILIK GEVREK
Pek çok kahvaltılık gevrek, temel vitamin ve minerallerle zenginleştirilir. Genellikle çinko ile zenginleştirilmiş olan kahvaltılık gevrekler, kahveyle birleştiğinde yiyeceğin besin değeri düşer. Yani, kahve çinkonun biyoyararlanımını etkileyebildiğinden ikisini birlikte tüketmemek daha iyi olabilir.
Kaynak: Preventive Nutrition and Food Science, National Institutes of Health, Osteoporosis International, BMJ, Health, Nutrients