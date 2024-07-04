Kahve ile bu yiyecekleri tüketmek alacağınız vitamin ve mineralleri engelleyebilir

Kahve, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük rutininin vazgeçilmez bir parçası. Sabahları enerji toplamak, çalışma molalarında dinlenmek veya dostlarla keyifli sohbetler ederken kahve tüketimi oldukça yaygın. Ancak, kahve keyfinizi bozabilecek bazı yiyecekler var. Haberimizde kahve ile birlikte tüketildiğinde sindirim problemlerine neden olabilecek veya kahvenin lezzetini olumsuz etkileyebilecek bazı yiyecekleri derledik. İşte, kahvenin yanında tüketmemeniz gereken yiyecekler ve nedenleri...