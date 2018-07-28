Kaia Gerber'in günlük ve sokak stili!

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Zayıf oluşu ve eğitimini yarıda bırakmasıyla bir kesim tarafından eleştirilen Gerber henüz kariyerinin çok başında olmasına rağmen stiliyle de moda dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Peki Kaia Gerber günlük stilinde nasıl parçalar tercih ediyor?