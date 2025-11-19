Habertürk
        Haberler Dünyadan Kainat Güzellik Yarışması jüri üyesi istifa etti: Seçim şeffaf değil

        Kainat Güzellik Yarışması jüri üyesi istifa etti: Seçim şeffaf değil

        Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) jüri üyeliğinden ani istifasıyla şaşırtan müzisyen Omar Harfouch, seçimlerin şeffaf olmaması ve finalistlerin resmi olmayan jüri tarafından önceden belirlendiği gibi konular üzerine zehir zemberek açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:48
        Güzellik yarışmasında yeni bir olay
        Türkiye'yi Ceren Arslan'ın temsil ettiği 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda olaylar bitmiyor. Önceki hafta, ev sahibi ülke Tayland'dan bir organizasyon yetkilisinin Meksika Güzeli'ni herkesin önünde azarlamasının ardından yarışmacıların tepki göstererek etkinlik salonunu terk etmesinden sonra, şimdi de bir jüri üyesi, aniden istifa etti ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

        Lübnan asıllı Fransız müzisyen Omar Harfouch, Kainat Güzellik Yarışması jüri üyeliğinden istifa ettiğini açıklarken, 30 finalisti gerçek jüriden önce seçmek için gölge bir jüri oluşturulduğunu iddia etti. Yarışmada, önce 136 ülkenin güzellik kraliçesinden 30'u finalist olarak seçilecek. 21 Kasım'da düzenlenecek finalde ise adaylar, kraliçelik için rekabet edecek.

        Omar Harfouch
        Omar Harfouch

        Omar Harfouch, finalist olarak seçilecek isimlerin, kendisinin de dahil olduğu 8 kişilik jüri harici bir ekip tarafından önceden belirlendiğini iddia ederek, "Bu seçimin sonuçları şu anda gizli tutuluyor" dedi. Sanatçı, yaptığı açıklamada, resmi olmayan jürinin, bazı Miss Universe yarışmacılarıyla, oyları sayan ve sonuçları yöneten kişi de dâhil olmak üzere, bazı kişisel ilişkileri nedeniyle önemli çıkar çatışması potansiyeli olan kişilerden oluştuğunu öne sürdü.

        Türkiye adına Ceren Arslan yarışıyor
        Türkiye adına Ceren Arslan yarışıyor

        Miss Universe oylamasında şeffaflık olmadığını iddia eden Omar Harfouch; "İstifa etmeye ve bu maskaralığın bir parçası olmamaya karar verdim" ifadesini kullandı.

        Omar Harfouch'un iddiaları üzerine yarışma organizasyon yetkilileri bir açıklamada bulunarak; "Miss Universe Organizasyonu, 74. Miss Universe Yarışması'nın tüm değerlendirme prosedürlerinin resmi, şeffaf ve tamamen Miss Universe Organizasyonu protokollerine tabi olduğunu yinelemektedir. Beyond the Crown (Tacın Ötesi) programı, bağımsız olarak faaliyet göstermektedir ve yarışmanın değerlendirme sürecinin bir parçası değildir. Tüm izleyicilerimizi yalnızca doğrulanmış Miss Universe Organizasyonu iletişim bilgilerine başvurmaya ve Miss Universe değerlerini temsil eden delegeleri desteklemeye devam etmeye çağırıyoruz" dedi.

        Açıklamada; "Miss Universe Organizasyonu, paralel bir jüri oluşturulmadığını, delegeleri değerlendirmek veya finalistleri seçmek için hiçbir dış grubun yetkilendirilmediğini ve tüm yarışma değerlendirmelerinin şeffaf ve denetlenen Miss Universe Organizasyonu protokollerine uygun olarak devam ettiğini kesin bir dille belirtir" ifadeleri yer aldı.

        Açıklamada ayrıca; "Harfouch'un dile getirdiği kafa karışıklığı, programı kamuoyuna yanlış tanıtması ve katılmama yönündeki açık isteği göz önüne alındığında, Miss Universe Organizasyonu, resmi jüri heyetinden çekilmesini saygıyla karşılar" denildi.

        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar Haberi Görüntüle
        #Miss Universe
        #kainat güzellik yarışması
        #güzellik yarışması jüri
