Kainat Güzellik Yarışması'nda Jamaikalı güzel podyumdan düştü

Bu yıl art arda olumsuz olaylarla adı anılan Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe), güzellik kraliçelerinden birinin sahneden düşmesi, büyük korku yarattı. Tayland'da düzenlenen yarışmanın ön eleme gecesine, Jamaika Güzeli'nin sahneden düşmesi damga vurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Jamaika Güzeli Gabrielle Henry, Bangkok'taki yarışma sahnesinde turuncu elbisesiyle yürürken, aniden karanlık podyumun kenarından yere kapaklandı.

REKLAM

Seyircilerin korkuyla yerlerinden fırladığı kaza sonrası, güzellik kraliçesi, sedyeyle hastaneye götürüldü. Miss Universe Organizasyonu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada, Henry'nin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jamaika Güzeli'nin sert düşüşüne rağmen vücudunda herhangi bir kırık meydana gelmediği de aktarıldı.

Organizasyon yetkililerinin açıklamasında; "Sağlık uzmanları, Gabrielle Henry'nin bakımıyla ilgileniyor. Hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanması olmadığını bildirdiler. Ancak tamamen iyileştiğinden emin olmak için testler yapmaya devam ediyorlar" denildi. Açıklamada ayrıca; "Herkesten iyimser olmasını, dua etmesini ve gerekli tıbbi bakımı alırken ona olumlu düşünceler göndermesini rica ediyoruz" ifadesine yer verildi.