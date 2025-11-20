Habertürk
        Haberler Dünyadan Kainat Güzellik Yarışması'nda Jamaikalı güzel podyumdan düştü

        Kainat Güzellik Yarışması'nda Jamaikalı güzel podyumdan düştü

        Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Jamaikalı güzel sahnede yere kapaklandı. Göz doktoru olan Miss Jamaika, sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Yarışmanın finali, 21 Kasım'da Türkiye saatiyle sabaha karşı yapılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2025 - 15:30 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:29
        Finale saatler kala sahneden düştü
        Bu yıl art arda olumsuz olaylarla adı anılan Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe), güzellik kraliçelerinden birinin sahneden düşmesi, büyük korku yarattı. Tayland'da düzenlenen yarışmanın ön eleme gecesine, Jamaika Güzeli'nin sahneden düşmesi damga vurdu.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Jamaika Güzeli Gabrielle Henry, Bangkok'taki yarışma sahnesinde turuncu elbisesiyle yürürken, aniden karanlık podyumun kenarından yere kapaklandı.

        Seyircilerin korkuyla yerlerinden fırladığı kaza sonrası, güzellik kraliçesi, sedyeyle hastaneye götürüldü. Miss Universe Organizasyonu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada, Henry'nin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jamaika Güzeli'nin sert düşüşüne rağmen vücudunda herhangi bir kırık meydana gelmediği de aktarıldı.

        Organizasyon yetkililerinin açıklamasında; "Sağlık uzmanları, Gabrielle Henry'nin bakımıyla ilgileniyor. Hayati tehlike arz eden herhangi bir yaralanması olmadığını bildirdiler. Ancak tamamen iyileştiğinden emin olmak için testler yapmaya devam ediyorlar" denildi. Açıklamada ayrıca; "Herkesten iyimser olmasını, dua etmesini ve gerekli tıbbi bakımı alırken ona olumlu düşünceler göndermesini rica ediyoruz" ifadesine yer verildi.

        Jamaikalı güzel Gabrielle Henry, bir göz doktoru ve ülkesinde görme engellilere destek sağlayan bir yardım kuruluşu olan See Me Foundation'ın kurucusu.

        Bu yılki Miss Universe yarışması, skandallarla gündeme geldi. Miss Universe jürisinde bulunan Omar Harfouch, bu yılki yarışmanın başlamasından sadece birkaç gün önce yarışmanın resmi jürisinden aniden istifa etti. Harfouch, yarışmacılarla kişisel bağları olan resmi olmayan bir jürinin, 136 yarışmacı arasından hangilerinin bir üst tura yükseleceğini önceden belirlediğini iddia etti.

        Önceki hafta da Miss Universe yöneticisi Nawat Itsaragrisil, Meksika Güzeli Fatima Bosch'a tüm yarışmacıların önünde hakaret etmesi, sonrasında güzellik kraliçelerinin protesto amaçlı olarak salonu terk etmesinin ardından bu yılki yarışmadan ihraç edildi. Nawat Itsaragrisil, her ne kadar kameralar önünde ağlayarak özür dilese de görevden alınmasına yetmedi.

        Ceren Arslan
        Ceren Arslan

        Türkiye'yi Ceren Arslan'ın temsil ettiği yarışma, 21 Kasım'da Türkiye saatiyle 04.00'te yapılacak.

