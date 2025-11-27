Kainat Güzellik Yarışması'nda podyumdan düşen Jamaikalı güzel suçlandı

Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) organizasyonu yetkililerinin, geçen hafta finalden hemen önce sahneden düşerek yaralanan Jamaika Güzeli Gabrielle Henry'yi suçladıkları iddia edildi.

Haiti Güzeli Melissa Sapini perde arkasında konuşulanları anlattı

Haiti Güzeli Melissa Sapini, People'a verdiği röportajda, hastaneye kaldırılan Jamaika Güzeli'ne yetkililerin nasıl tepki verdiğini anlattı. 22 yaşındaki Sapini; "Yarışma görevlisinin söylediği ilk şey, bunun Jamaika Güzeli'nin dikkatsiz olmasından kaynaklandığıydı. Bunu söyledikten sonra, 'Elbette, güvenlik bizim bir numaralı önceliğimiz' gibi bir şeyler de ekledi ama bu gerçekten korkutucuydu" ifadesini kullandı.

Jamaika Güzeli Gabrielle Henry'nin düşme anı

28 yaşındaki Jamaika Güzeli Gabrielle Henry, 19 Kasım'da Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen Miss Universe 2025 güzellik yarışmasının ön eleme turunda podyumdan düşüp yaralanmıştı. Henry hızlı bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülmüştü. Yetkililer, düşme sırasında herhangi bir hayati tehlike arz eden yaralanma veya kemik kırılması olmadığını belirtti.

Miss Universe Başkanı Raul Rocha, bu hafta başında yaptığı açıklamada, Gabrielle Henry'nin durumu hakkında bilgi vererek yarışmacının sağlıklı olduğunu ve taburcu edilmek üzere olduğunu söyledi. Ancak Henry'nin kız kardeşi daha sonra, Jamaika Güzeli'nin düşmesinin ardından; "Umduğumuz kadar iyi durumda değil" açıklamasını yaptı. Yarışma yetkilileri, yarışmacının en az bir hafta daha hastanede kalacağını doğruladı.