Kairat, Pafos ve Bodo/Glimt ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların ardından üç takım tarihlerinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kazak takımı Kairat, Celtic'i penaltılar sonucunda eleyip tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde lig etabına kalırken, Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos da Kızılyıldız'ı saf dışı bırakarak kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Norveç'in yükselen değeri Bodo/Glimt ise Sturm Graz'ı eleyerek ilki yaşadı.
KAIRAT, CELTIC'I ELEDİ!
Kazak ekibi Kairat, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında sahasında İskoç temsilcisi Celtic'i ağırladı.
Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.
PAFOS, KIZILYILDIZ'I DEVİRDİ!
Gecenin bir diğer maçında ise Güney Kıbrıs ekibi Pafos, deplasmand 2-1 mağlup ettiği Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile evinde 1-1 berabere kaldı ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.
BODO/GLIMT DE İLKİ BAŞARDI
Son yıllarda Norveç Ligi'ne ambargo koyarak üst üste şampiyonluklar yaşayan, Avrupa Ligi'nde de zaman zaman sürpriz sonuçlar elde eden Bodo/Glimt de sonunda Şampiyonlar Ligi hedefine ulaştı.
Norveç temsilcisi, evinde 5-0 mağlup ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen turladı ve kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı yakaladı.