Kairat, Pafos ve Bodo/Glimt ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde! Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların ardından üç takım tarihlerinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kazak takımı Kairat, Celtic'i penaltılar sonucunda eleyip tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde lig etabına kalırken, Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos da Kızılyıldız'ı saf dışı bırakarak kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Norveç'in yükselen değeri Bodo/Glimt ise Sturm Graz'ı eleyerek ilki yaşadı.

