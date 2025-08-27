Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kairat, Pafos ve Bodo/Glimt ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde! - Futbol Haberleri

        Kairat, Pafos ve Bodo/Glimt ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!

        Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların ardından üç takım tarihlerinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Kazak takımı Kairat, Celtic'i penaltılar sonucunda eleyip tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde lig etabına kalırken, Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos da Kızılyıldız'ı saf dışı bırakarak kulüp tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Norveç'in yükselen değeri Bodo/Glimt ise Sturm Graz'ı eleyerek ilki yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 00:11 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üç takım ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlarken, oynanan maçlar sonucunda Kazakistan ekibi Kairat, Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos ve Norveç takımı Bodo/Glimt tarihlerinde ilk kez Devler Ligi bileti aldı.

        KAIRAT, CELTIC'I ELEDİ!

        Kazak ekibi Kairat, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında sahasında İskoç temsilcisi Celtic'i ağırladı.

        Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

        REKLAM

        Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.

        PAFOS, KIZILYILDIZ'I DEVİRDİ!

        Gecenin bir diğer maçında ise Güney Kıbrıs ekibi Pafos, deplasmand 2-1 mağlup ettiği Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile evinde 1-1 berabere kaldı ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.

        BODO/GLIMT DE İLKİ BAŞARDI

        Son yıllarda Norveç Ligi'ne ambargo koyarak üst üste şampiyonluklar yaşayan, Avrupa Ligi'nde de zaman zaman sürpriz sonuçlar elde eden Bodo/Glimt de sonunda Şampiyonlar Ligi hedefine ulaştı.

        Norveç temsilcisi, evinde 5-0 mağlup ettiği Avusturya ekibi Sturm Graz'a deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen turladı ve kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı yakaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!