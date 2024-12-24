Kakaolu irmik tatlısı tarifi: Evde pratik ve nefis kakaolu irmik tatlısı nasıl yapılır?

Kakaolu irmik tatlısı, sütlü tatlılar arasında lezzeti ve pratikliğiyle öne çıkan bir tariftir. Hafif dokusu ve yoğun kakao aromasıyla tatlı severlerin vazgeçilmezi haline gelen bu tatlıyı, evde birkaç adımda kolayca yapabilirsiniz. Bu yazımızda pratik kakaolu irmik tatlısı ve evde kolay irmik tatlısı tariflerini sizlerle paylaşacağız.

Kakaolu İrmik Tatlısı İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı Üzeri İçin: Hindistan cevizi

Rendelenmiş çikolata

Dövülmüş fındık veya ceviz Kakaolu İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır? REKLAM Kakaolu irmik tatlısı hem pratik hem de kolay yapılan bir tatlıdır. Tatlı krizlerini giderecek bir tatlı olan kakaolu irmik tatlısı hemen herkesin severek tükettiği bir tatlıdır. İşte kakaolu irmik tatlısı tarifi: Geniş bir tencereye sütü, irmiği, toz şekeri ve kakaoyu ekleyin.

Çırpıcı yardımıyla malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Tencereyi orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak pişirin.

Karışım kaynamaya başladığında kısık ateşte 2-3 dakika daha karıştırarak koyu bir kıvam almasını sağlayın.

Ocaktan aldığınız karışıma vanilyayı ve tereyağını ekleyin.

Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırarak tatlınıza ekstra bir yumuşaklık katın.

Hazırladığınız tatlıyı ıslattığınız bir borcama veya silikon kalıba dökün.

Spatula yardımıyla üzerini düzeltin.

Tatlıyı oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

Soğuyan tatlınızı dilimleyerek servis tabağına alın.

Üzerini Hindistan cevizi, rendelenmiş çikolata veya dövülmüş fındık ile süsleyin. Kakaolu irmik tatlısı yapımı için aşağıdaki püf noktalarına dikkat etmek gerekmektedir:

REKLAM Tatlıyı sürekli karıştırarak pişirin, aksi halde dibi tutabilir.

Kakaonun topaklanmaması için malzemeleri tencereye eklemeden önce eleyebilirsiniz.

Daha yoğun bir kakao tadı için kakaonun miktarını artırabilirsiniz. Bisküvili Kakaolu İrmik Tatlısı Tarifi Kakaolu irmik tatlısını bir üst seviyeye taşıyarak içine çikolata parçacıkları ve sürpriz bir dokunuş ekliyoruz! Bu farklı tarif, yoğun çikolata lezzeti ve yumuşacık dokusuyla çay saatlerinizi ya da özel günlerinizi unutulmaz kılacak. İşte evde kolay bisküvili kakaolu irmik tatlısı yapımı: Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

100 gram bitter veya sütlü çikolata (küçük parçalara ayrılmış)

1 yemek kaşığı tereyağı Alt ve Üst Katman İçin: 1 su bardağı bisküvi kırığı (petibör veya kakaolu bisküvi)

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı Bisküvili Kakaolu İrmik Tatlısı Yapımı REKLAM Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağını ekleyip iyice karıştırın.

Karışımı tatlıyı dökeceğiniz kalıbın tabanına eşit şekilde yayın ve hafifçe bastırarak düzleştirin. Buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Tencereye sütü, irmiği, toz şekeri ve kakaoyu ekleyin. Çırpıcı yardımıyla iyice karıştırarak orta ateşe alın.

Karışım kaynamaya başlayınca kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Ocaktan almadan önce tereyağını ve vanilyayı ekleyin.

Çikolata parçacıklarını sıcak karışıma ilave edin ve çikolatalar tamamen eriyene kadar karıştırın.

Hazırladığınız kakaolu irmik karışımını bisküvili tabanın üzerine dökün.

Spatula yardımıyla üzerini düzleştirin.

Tatlının soğumasını bekleyin, ardından buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.

Servisten önce üzerine kalan bisküvi kırıkları serpiştirin veya eritilmiş çikolata ile dekoratif çizgiler yapın.

Dilimledikten sonra tatlının yanına bir top vanilyalı dondurma koyarak sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Üzerine biraz rendelenmiş beyaz çikolata ekleyerek görselliği artırabilirsiniz. Şekersiz Kakaolu İrmik Tatlısı Tarifi REKLAM Şeker kullanmadan doğal tatlandırıcılarla hazırlanan bu kakaolu irmik tatlısı, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. İşte rafine şeker kullanmak istemeyenler ideal bir tarif: