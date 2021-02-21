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Kalben kimdir, gerçek adı ne? Kalben kaç yaşında, nereli, şarkıları ne?

Her hafta müzik ve televizyon dünyasından isimleri konuk eden televizyon dizisi Menajerimi Ara'nın bu haftaki konuklarından biri de Kalben. Son zamanların popüler müzisyenlerinden olan Kalben araştırılıyor. Kalben kimdir, gerçek adı ne? Kalben kaç yaşında, nereli, şarkıları ne?

Kalben kimdir, gerçek adı ne? Kalben kaç yaşında, nereli, şarkıları ne?

Şarkıcı Kalben'in hayatı ve şarkıları merak konusu oldu. Bu akşam ekrana gelen Menajerimi Ara dizisine konuk olan Kalben sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kalben kimdir, gerçek adı ne? Kalben kaç yaşında, nereli, şarkıları ne?

KALBEN KİMDİR?

Tam ismiyle Kalben Sağdıç 17 Ocak 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. 35 yaşındaki müzisyen ve söz yazarı olan Kalben son yılların popüler isimlerinden biri.

KALBEN HAYATI

Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu. Bu gitar ikinci el bir Santana idi.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Universal Pictures bünyesinde marka müdürü olarak çalışmaya başladı. Sonrasında senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu.

Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti. 18 Ekim 2014'te Sofar Sounds kapsamında Galata'da bir evde sadece gitarıyla verdiği konserden yayınlanan 'Sadece' videosu kısa zamanda Sofar videoları arasında en çok izlenen oldu.

Çıkardığı Lulu adlı çocuk romanı serisi sonrası müzik hayatına başladı. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı. Sahne adını taşıyan ilk albümü Kalben, Şubat 2016'da Doğan Music Company etiketi ile çıktı.

Kalben üçüncü stüdyo albümü Kalp Hanım'ı Garaj Müzik etiketiyle 20 Mart'ta tüm dijital müzik platformlarda yayımladı.

KALBEN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Stüdyo albümleri
Kalben (2016)
Sonsuza Kadar (2017)
Kalp Hanım (2020)
EP'leri
Aşk Çeşmesi (2019)
Single'ları
"Geri Dönme" (Cem Adrian ile birlikte) (2018)
"Yaşamak Var Ya" (2018)
"Kuşlar" (2018)
"Günaydın" (2019)
Perişahı'nın Kızı (2020)

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