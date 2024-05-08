Şarkıcı Kalben neden gözaltına alındı? İşte son yaşananlar
Şarkıcı Kalben Sağdıç, evine düzenlenen uyuşturucu baskını neticesiyle "şüpheli" olarak gözaltına alındı. Sağdıç hakkında başlatılan tahkikat devam ederken, hayranları Kalben'in neden gözaltına alındığını merak ediyor. İşte, detaylar...
Magazin dünyasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Peki, Kalben hangi suçtan dolayı gözaltına alındı? İşte, son yaşananlar...
ŞARKICI KALBEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine operasyon düzenledi.
Cihangir'de yaşayan şarkıcının evinde 15 gram uyuşturucu madde, 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira bulundu.
KALBEN HANGİ SUÇTAN DOLAYI SORGULANACAK?
Kalben, TCK'nın 188’inci maddesinden yani ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
TCK 188'İNCİ MADDE NEDİR?
Uyuşturucu madde ticareti suçu için öngörülen ceza, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesinin 1'inci fıkrasında belirlenmiştir. Buna göre, bu suçu işleyen kişiye 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilir.
UYUŞTURUCU BULUNDURANLAR 2 İLE 5 YIL ARASINDA CEZALANDIRILIR
Kişisel kullanım sınırı olarak Yargıtay başka bir yan delil bulunmaması halinde, esrar için “günde 3 kere 1-1,5 gram”, uyuşturucu için “günlük 60 miligram” gibi sınırlar belirlemiştir. Bu sınırların aşılması halinde; suç, kullanım amacıyla bulundurma olarak kabul edilmez. Bu durumda TCK’nın 188'inci maddesinde belirtilen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu işlenmiş olur.
Yasadışı uyuşturucu maddeyi kullanan ve bulunduran kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılır. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan yakalanan kişi hakkında soruşturma evresinde hakkında 5 yıllık erteleme ve 1 yıllık denetimli serbestlik verilir.