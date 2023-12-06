'Kalbim Yaralı' filminin galasında duygulu anlar

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan 'Kalbim Yaralı' adlı filmin galası gerçekleştirildi. Göğebakan'ın annesi Hatice Hanım, oğlu hakkında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Galaya katılan bir diğer isim ise Murat Kekilli oldu. Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Hanım'ı görünce duygu dolu anlar yaşayan Kekilli, merhum şarkıcı ile aralarında geçen diyaloglardan bahsetti.