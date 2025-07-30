KALDI ÜÇ GÜN KONUSU NE?

Ryane'in büyükannesi, Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılır. Ryane ise karteli bulmaya ve büyükannesini kurtarmaya kararlıdır. Ancak en büyük sorun, Ryane'in zamana karşı da yarışması gerekmesidir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için yalnızca üç günü vardır.