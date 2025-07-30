Kaldı Üç Gün filmi TV'de! Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kaldı Üç Gün filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Orijinal ismi Only 3 Days Left olan 2023 yapımı yabancı film Kaldı Üç Gün 30 Temmuz Çarşamba günü ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Kaldı Üç Gün oyuncuları ile merak konusu oldu. Peki, Kaldı Üç Gün filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...
2023 yapımı yabancı film Only 3 Days Left, Türkçe ismiyle Kaldı Üç Gün, televizyon izleyicisiyle ilk kez 30 Temmuz Çarşamba akşamı buluşmaya hazırlanıyor. Gerilim ve dram ögelerini harmanlayan yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosuyla da gündemde. Yayın tarihi yaklaşırken filmle ilgili “Kaldı Üç Gün'ün konusu ne?”, “Oyuncuları kimler?” gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı. Merak edilen detaylar ve film hakkında tüm bilgiler haberimizin devamında…
KALDI ÜÇ GÜN KONUSU NE?
Ryane'in büyükannesi, Meksikalı bir kartel tarafından kaçırılır. Ryane ise karteli bulmaya ve büyükannesini kurtarmaya kararlıdır. Ancak en büyük sorun, Ryane'in zamana karşı da yarışması gerekmesidir. Çünkü büyükannesini kurtarabilmek için yalnızca üç günü vardır.
KALDI ÜÇ GÜN OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Tarek Boudali'nin üstlendiği filmin oyuncuları ve karakterleri:
Tarek Boudali- Rayane
Philippe Lacheau- Tony
Julien Arruti- Pierre
Vanessa Guide- Stéphanie
José Garcia- Le Rat
Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi
Reem Kherici
Rossy de Palma
Élodie Fontan
Chantal Ladesou
Jean-Luc Couchard
Michèle Laroque
Franck Gastambide
Jean-Yves Berteloot
Alain Barbier