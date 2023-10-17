Kaliforniyum nedir, nerelerde kullanılır? Kaliforniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri Dünyanın en pahalı ikinci maddesi olarak karşımıza çıkan element, doğada yer almayan sentetik bir akinittir. Sentetik olmasına karşılık oldukça kullanışlıdır. Yüksek oranda nötron üretme özelliğine sahiptir. Kaliforniyum nedir, nerelerde kullanılır? Kaliforniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

1950 yılında Stanley Thompson, Kenneth Street Jr, Albert Ghiorso ve Glenn Seaborg tarafından keşfedilen element ismini Kaliforniya Üniversitesinden almaktadır. Raydyoaktif bir elementtir ve radyoaktif özelliğinden dolayı da zehirlidir. Kaliforniyum nedir? Nerelerde kullanılır? Kaliforniyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Kaliforniyum Nedir?

Gümüş-beyaz renkli aktinit bir metal olan kaliforniyumun saf formu bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir yapıya sahiptir. Kaliforniyumun bilinen yirmi izotopundan en kararlı olanı, yarı ömrü 898 yıl olan kaliforniyum-251 izotopudur. Aktinit element serisinde yer alan oldukça radyoaktif bu metal, akinit serisinin dokuzuncu üyesi olarak karşımıza çıkar. Metalik formu, kimyasal özellikleri bakımından amerikyum, küriyum, berkelyum metalleri ve çoğu lantanit metallerle benzerlik taşımaktadır. Oda sıcaklığında hava ile temas ederse matlaşır. Oksijen grubu elementler, hidrojen ve azot ile ısıtıldığında ise tepkimeye girer. Ayrıca suda çözünebilir.

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Kaliforniyum Nerelerde Kullanılır?

Kullanım alanlarının çoğunluğunda kaliforniyumun nötron yayma özelliğinden yararlanılmaktadır. Nükleer reaktörler için kullanışlı bir başlangıç nötron kaynağı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, daha ağır elementlerin sentezinde de kaliforniyum izotopları rol oynamaktadır. Oganesson elementi, Cf-249 atomunun Kalsiyum-48 iyonları ile bombardımanı sonucu sentezlenebilmektedir. Kaliforniyum nötronları; rahim ağzı kanseri, beyin tümörü tedavilerinde de kullanılır.

Kaliforniyum Simgesi

Elementin simgesi “Cf” harfleriyle ifade edilmektedir. Doğada bulunmaz; tüm izotopları yapay olarak sentezlenmektedir. Nükleer denemelerin yapıldığı ve nükleer faciaların yaşanıldığı yerlerde küçük miktarlarda bulunabilmektedir. Atom kütle numaraları 237 ila 256 arasında değişen 20 izotopu vardır. İzotoplarının çoğu, berkelyumun nötron bombardımanına tutulmasıyla elde edilir.

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Kaliforniyum Sembolü

Element periyodik tabloda “Cf” sembolüyle temsil edilmektedir. Kaliforniyum oldukça radyoaktiftir ve bu elementle çalışılırken görülebilecek sağlık tehlikelerinin de dikkate alınması gerekir.

Kaliforniyum Periyodik Tablodaki Yeri

Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 10. elementi olan kaliforniyumun atom numarası 98'dir. Güçlü bir nötron yayıcı olduğundan dolayı taşınabilir metal dedektörlerinde, altın ve gümüş cevherlerini, petrol kuyularındaki su ve yağ katmanlarını tespit etmek ve hava taşıtlarındaki metal yorgunluğunun tespit edilmesinde tercih edilir. Kaliforniyumun bilinen bir biyolojik rolü yoktur. Radyoaktivitesi nedeniyle toksiktir.

Kaliforniyum Kullanım Alanları

Akıt çubuğu tarayıcıları

Nötron radyografisi

Taşınabilir metal dedektörler

Nem ölçme cihazları

Altın ve gümüş madenlerindeki analizler

Yeraltı sularının tespiti

Petrol kuyuları loğları

Kalınlık ölçme cihazları

Tıbbi araştırmalar

Kaliforniyum Özellikleri

Erime noktası 900 derece, kaynama noktası tahmini 1470 derecedir.

Kaliforniyum, dünyadaki en pahalı ikinci maddedir. Cf-249’un mikrogramı 160 dolar, Cf-252’nin mikrogramı 60 dolar civarındadır.

Element günümüzde, ABD’nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Rusya’daki Atom Reaktörleri Araştırma Enstitüsü’nde üretilir.

Toksik yapısından dolayı kemiklerde birikerek dokulara zarar verebilir. Ayrıca kandaki alyuvarların yapısını da bozmaktadır.

En tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Cf-252’dir.

Mermiden daha küçük bir kaliforniyum atom bombası, 10 ton TNT gücüne eşdeğerdir.

Bir seferde üretilen en büyük miktarda kaliforniyum metali 10 miligramdı.

Plütonyum-239 izotopunun nötron bombardımanına tutulmasıyla birkaç miligram kaliforniyum üretilebilmektedir.

Element Dünya'da doğal olarak mevcut değildir. Tıbbi teşhis ve maden aramada kullanıldığı için nükleer tesislerin ve araştırma laboratuvarlarının yakınında bulunabilmektedir.

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