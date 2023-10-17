Kaliforniyum nedir, nerelerde kullanılır? Kaliforniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri
Dünyanın en pahalı ikinci maddesi olarak karşımıza çıkan element, doğada yer almayan sentetik bir akinittir. Sentetik olmasına karşılık oldukça kullanışlıdır. Yüksek oranda nötron üretme özelliğine sahiptir. Kaliforniyum nedir, nerelerde kullanılır? Kaliforniyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
1950 yılında Stanley Thompson, Kenneth Street Jr, Albert Ghiorso ve Glenn Seaborg tarafından keşfedilen element ismini Kaliforniya Üniversitesinden almaktadır. Raydyoaktif bir elementtir ve radyoaktif özelliğinden dolayı da zehirlidir. Kaliforniyum nedir? Nerelerde kullanılır? Kaliforniyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Kaliforniyum Nedir?
Gümüş-beyaz renkli aktinit bir metal olan kaliforniyumun saf formu bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir yapıya sahiptir. Kaliforniyumun bilinen yirmi izotopundan en kararlı olanı, yarı ömrü 898 yıl olan kaliforniyum-251 izotopudur. Aktinit element serisinde yer alan oldukça radyoaktif bu metal, akinit serisinin dokuzuncu üyesi olarak karşımıza çıkar. Metalik formu, kimyasal özellikleri bakımından amerikyum, küriyum, berkelyum metalleri ve çoğu lantanit metallerle benzerlik taşımaktadır. Oda sıcaklığında hava ile temas ederse matlaşır. Oksijen grubu elementler, hidrojen ve azot ile ısıtıldığında ise tepkimeye girer. Ayrıca suda çözünebilir.
Kaliforniyum Nerelerde Kullanılır?
Kullanım alanlarının çoğunluğunda kaliforniyumun nötron yayma özelliğinden yararlanılmaktadır. Nükleer reaktörler için kullanışlı bir başlangıç nötron kaynağı olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, daha ağır elementlerin sentezinde de kaliforniyum izotopları rol oynamaktadır. Oganesson elementi, Cf-249 atomunun Kalsiyum-48 iyonları ile bombardımanı sonucu sentezlenebilmektedir. Kaliforniyum nötronları; rahim ağzı kanseri, beyin tümörü tedavilerinde de kullanılır.
Kaliforniyum Simgesi
Elementin simgesi “Cf” harfleriyle ifade edilmektedir. Doğada bulunmaz; tüm izotopları yapay olarak sentezlenmektedir. Nükleer denemelerin yapıldığı ve nükleer faciaların yaşanıldığı yerlerde küçük miktarlarda bulunabilmektedir. Atom kütle numaraları 237 ila 256 arasında değişen 20 izotopu vardır. İzotoplarının çoğu, berkelyumun nötron bombardımanına tutulmasıyla elde edilir.
Kaliforniyum Sembolü
Element periyodik tabloda “Cf” sembolüyle temsil edilmektedir. Kaliforniyum oldukça radyoaktiftir ve bu elementle çalışılırken görülebilecek sağlık tehlikelerinin de dikkate alınması gerekir.
Kaliforniyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 10. elementi olan kaliforniyumun atom numarası 98'dir. Güçlü bir nötron yayıcı olduğundan dolayı taşınabilir metal dedektörlerinde, altın ve gümüş cevherlerini, petrol kuyularındaki su ve yağ katmanlarını tespit etmek ve hava taşıtlarındaki metal yorgunluğunun tespit edilmesinde tercih edilir. Kaliforniyumun bilinen bir biyolojik rolü yoktur. Radyoaktivitesi nedeniyle toksiktir.
Kaliforniyum Kullanım Alanları
Kaliforniyum Özellikleri