        Kalıpları yıkan kadın Adile Naşit

        BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, senaryosu Nermin Yıldırım imzası taşıyan ve başrolünde Meltem Kaptan'ın yer aldığı Adile Naşit, 5 Aralık'ta sinemalarda gösterime girecek

        Giriş: 19.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:12
        Kalıpları yıktı
        Türk sinemasının en sıcak yüzlerinden birinin, toplumun dayattığı güzellik standartlarına meydan okuması ve tek başına tüm bu kalıpları yıkmasının hikâyesi 'Adile Naşit' ile beyazperdeye aktarıldı.

        Film, kilosu ve standart kabul edilen ölçülere uymayan, görüntüsü ile dışlanan; "Tiyatro neyse ama sinema için çirkinsin" denilen bir kadının, milyonların kalbine taht kurma yolculuğunu anlatıyor.

        Adile Naşit’in gencecik yaşında bile, öyle uygun görülerek oynatıldığı “yaşlı teyze” rollerinde nasıl yıldızlaştığı gözler önüne seriliyor. Film; gülüşüyle, doğallığıyla, içtenliğiyle kendi ışığını koruyan Adile’nin, zayıflığın ideal güzellik algısı olarak görüldüğü sinemada nasıl iz bıraktığını hatırlatıyor.

        TOPLUMUN DAYATTIĞI KALIPLARI YIKTI

        Adile Naşit, izleyiciyi 50 yıl öncesinin Türkiye’sine götürürken, bugünün toplumsal tartışmalarına da ayna tutuyor. Adile Naşit’in hikâyesi; 'Güzel' olarak kabul edilmemenin yıldız olmaya engel olmadığını kanıtlayan bir başarı öyküsü. Bu öykü, hem dönemin sinema sektörüne hem de bugünün ekranlarına hala ilham vermeye devam ediyor.

        'Adile Naşit', vizyona girdiğinde izleyicileri; kimi sahnelerinde gülümsetip kimi sahnelerinde derinden etkileyerek, sıcaklığı ve samimiyetiyle kalplerde iz bırakmayı hedefliyor.

        #Adile Naşit
        #Münir Özkul
        #Yeşilçam
