Kalk Gidelim dizisinin 127. son bölümünde; Sevda’nın ansızın bunamasından dolayı altınları bulma işi Seyfettin’ e kalmıştır. Yatak odasının altını üstüne getiren Seyfettin 2 milyon liralık altını bir türlü bulamaz ve hemen İsmail’e durumu bildirir. Kalk Gidelim 128. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kalk Gidelim 127. son bölüm özeti...

KALK GİDELİM 127. SON BÖLÜM ÖZETİ

Mehmetçik Vakfı yöneticileriyle buluşmuş olan İsmail adamlara bağış yapılacağını söylemiş adeta vaatte bulunmuştur. Seyfettin altınları getiremeyince İsmail adamlara parayı kaybettik diyemez ve Seyfettin’ e bir şey söylemeden parayı kendi vermeye karar verir.

KALK GİDELİM 128. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.