Kalk Gidelim 32. bölümde Mustafa Ali, Nurcan'ın gitmesiyle bunalıma girdi. Sevda ve Nuriye, Nurcan’ın dönmeyecek olmasını fırsata çevirmek için Meryem’le Mustafa Ali’nin arasını yapmak için kolları sıvadı. Seyfettin kurban bayramı yaklaştığından dolayı her sene olduğu gibi yine Meryem’le ortak danaya girmek için konuşmaya gider fakat bu sefer beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İşte Kalk Gidelim 32. son bölümde yaşananlar ve Kalk Gidelim 33. yeni bölüm fargmanı...

KALK GİDELİM 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM 32. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nurcan’ın köye dönmeyip yurtdışına gitmesi sonucu Mustafa Ali bunalıma girer. Neye baksa, kimi görse her şey Mustafa Ali’ye Nurcan’ı hatırlatır. Seyfettin, Damat Halil’le bir olup kardeşini bunalımdan çıkarmak için türlü planlar yapar. Sevda ve Nuriye cephesinde de durum farklıdır. Nurcan’ın dönmeyecek olmasını fırsata çevirmek için Meryem’le Mustafa Ali’nin arasını yapmak için kolları sıvarlar. Meryem ise Mustafa Ali’nin acısını depreştirmek için köyde davul zurna çaldırır. Ercan ise Meryem’le daha fazla yakın olmanın yollarını ararken bir yandan da Mustafa Ali’ye yakalanmamaya çalışır. Şakir, Dudu’ya aldığı atı köye getirir ve Dudu ata gözü gibi bakmasını tembihler. Şakir ise Melisa’nın Canberk’le kaçmasına yardımcı olduğu sırada eşkâli belli olduğu için başının dertte olduğunu düşünüp, kendince önlemler almaya başlar. Seyfettin kurban bayramı yaklaştığından dolayı her sene olduğu gibi yine Meryem’le ortak danaya girmek için konuşmaya gider fakat bu sefer beklemediği bir tepkiyle karşılaşır.

Eyüp Üstün’ün yapımcılığını üstlendiği ‘Kalk Gidelim’ dizisinin başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayrı ve Hayrettin, Kerem Kupacı paylaşırken dizide Beyazıt Gülercan, Nalan Okçuoğlu, Emin Gürsoy, Kerim Yağcı, Aslı Omağ, Füsun Kostak, Andrey Stan, Alper Saylık, İlayda Aydın, Ece Aydemir, Sena Çakır, Can Kıran, Alican Okumuş ve daha birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ