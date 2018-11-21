Kalk Gidelim dizisinin 45. son bölümü geçtiğimiz Cumartesi günü TRT 1 ekranlarına gelmişti. Son bölümün ardından seyirciler 46. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Badegül ile Halim de son bir kez teyzesinin yanına gidip af dileyip, barışmak istedi fakat Meryem onlara tam da beklendiği davrandı. Badegül kahroldu ve Badegül’ü bu kahırdan ise Nurcan kurtaracaktır. İşte, Kalk Gidelim 46. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KALK GİDELİM 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa Ali ile Seyfettin’in kurduğu plan işe yaramış, Sevda köye dönmeyi kabul etmiştir. Tabi Nuriye ile Nurcan bu fırsatı kaçırmayıp, şehirden köye gelen Sevda’yı epeyce laflarıyla sıkıştırırlar. Diğer yandan Mustafa Ali hırsız süsü vererek girdiği apartmandan kaçmasına kaçar ama ertesi sabah bambaşka bir belanın ortasına uyanır. Şimdi sıra Seyfettin’in kardeşini bu beladan kurtarmasındadır.

Diğer yandan Halil, Ercan’ı Ercan da Şakir’i 15 bin lira vermesi hususunda sıkıştırır. Şakir şantajcının parasını bulamadığı için kahrından köşe başında ağlarken imdadına hiç beklemediği biri yetişir.

Nurcan’ın yoğurtları artık istediği gibi tutmamaktadır. Bu duruma hayıflanırken Hacı Hüseyin, gelininin Meryem’in formülünü çalarak yoğurt yapmaya çalıştığını öğrenir ve Meryem’den helallik almasını ister. Nurcan helallik almak için kolları sıvar ama Meryem’de kapı duvardır. O ise formülü çalanın peşine düşmeyi kafaya koyar.

Badegül ile Halim de son bir kez teyzesinin yanına gidip af dileyip, barışmak ister fakat Meryem onlara tam da beklendiği davranır. Badegül kahrolur ve Badegül’ü bu kahırdan ise Nurcan kurtaracaktır.

Kalk Gidelim dizisi 46. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 erkanlarına gelecek.

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