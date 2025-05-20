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        Kalkıştan kısa süre sonra denize düştü

        Giresun'da gösteri uçuşu yapan paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Paramotordaki 2 kişinin yara almadan atlattığı kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 00:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 00:13
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        Kalkıştan kısa süre sonra denize düştü
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        Giresun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'ndeki sahilde paramotorlar ile gösteri uçuşu gerçekleştirildi.

        Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katıldığı gösteride sahilden havalanan pilotlar, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterilerinde bulundu. Gösteriler sırasında pilot ile bir kişinin bulunduğu paramotor, kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

        Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, paramotorun denize düşme anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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