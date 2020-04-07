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Kalp krizi nedir? Kalp krizi neden olur, belirtileri nelerdir? Kalp krizi nasıl önlenir?

Dünyada ve ülkemizde her yıl milyonlarca insan kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiriyor. Meydana getirdiği risk nedeniyle insanlar kalp krizinin sebeplerini ve kalp krizine karşı nasıl önlem alınacağını merak ediyor. Peki kalp krizi nedenleri ve belirtileri nelerdir? Kalp krizi nasıl önlenir?

Kalp krizi

Kalp krizi, dünyada meydana gelen ölümlerin başlıca nedenlerinden biridir. Her yıl milyonlarca insan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor.

Peki, kalp krizi nedir? Kalp krizi neden olur? Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizini önlemek için neler yapılmalı? 

KALP KRİZİ NEDİR?

Kalp krizi, kalbi besleyen koroner damarlardaki tıkanıklığa bağlı olarak, kalbin o bölgedeki yetersiz kan akışından dolayı kalıcı olarak hasar görmesi sonucu meydana gelir. Kalp krizine neden olan koroner damar tıkanıklığının en önemli sebebi aterosklerozdur. Ateroskleroz damar iç tabakası altında yağ (lipit) birikimi ile karakterize bir hastalıktır.

KALP KRİZİNDE RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp krizinde risk faktörü, kişinin cinsiyeti, yaşı ve fiziksel özelliklerine göre değişiyor. Kalp krizinde başlıca risk faktörleri şunlardır:

- Yaş: Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üstü olmak
- Ailede görülme durumu: Birinci derece akrabalarda erken yaşta kalp krizi geçirme durumu olması
- Sigara,
- Hipertansiyon,
- Kolesterol yüksekliği,
- Şeker hastalığı,
- Obezite

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR? 

- Hastaların üçte ikisinde kalp krizi ortaya çıkmadan günler, hatta haftalar önce gittikçe artan göğüs ağrıları, nefes darlığı, çabuk yorulma gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

- Kalp krizinin ilk belirtisi genellikle göğüs kemiğinin altında baskı olarak tarif edilen derin ve şiddetli ağrıdır.

- Ağrı çoğu kez göğüsten çeneye ve sol kola yayılır.

- Kalp krizinde ağrı çoğu zaman yarım saatten uzun sürer ve çok şiddetli olabilir.

- Kalp krizinde ağrı dinlenmeyle ya da dilaltı ilaç alındığında çok az hafifler fakat tamamen geçmez.

- Bazı olgularda ağrı çok hafiftir; hastaların yaklaşık yüzde 20'si kalp krizinin farkına varamayabilir.

- Kalp krizi geçiren hasta genellikle huzursuzdur.

- Derisi soluk, soğuk ve terlidir.

- Hasta göğsündeki baskıdan ve ağrıdan yakınır.

- Sıkıntı duygusu ve ölüm korkusunun yanı sıra baş dönmesi, bayılma, nefes darlığı, hırıltılı solunum, bulantı, kusma olabilir; nabız düzensizliği olabilir.

- Tansiyon başlangıçta biraz yükselebilirse de kalp yetmezliğine bağlı şok geliştiğinde düşebilir.

- Kalp ritminde düzensizlik sık görülür.

- Kalp krizinden ölen hastaların çoğunda ölüm nedeni hasta henüz hastaneye ulaşmadan gelişen ağır ritim bozukluklarıdır.

KALP KRİZİ ANINDA NE YAPILMALI?

- Kalp krizinde erken tanı çok önemlidir. Yukarıda sözü edilen belirtilerle karşı karşıya kaldığınızda derhal bir yere oturup dinlenin.

-112 Acil Yardım hattını arayarak gerekli bilgileri eksiksiz vererek yardım isteyin.

- Kesinlikle yürümeye veya merdiven çıkmaya devam etmeyin. Çünkü aktiviteye devam etmek zaten oksijen alamayan kalbinizin oksijen ihtiyacını daha da artıracak ve kalp krizinin şiddetini artıracaktır.

KALP KRİZİNİ NASIL ÖNLENİR?

- Sigara içmeyin

- Kolesterolünüze dikkat edin

- Tansiyonunuzu kontrol altında tutun

- Spor ve egzersiz yapın

- Düzenli beslenin

- Kilonuza dikkat edin

- Stresten uzak durun

- Şekerinizi kontrol altında tutun 

 

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